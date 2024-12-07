Канцлер ФРГ Олаф Шольц выразил уверенность, что вместе с избранным президентом США Дональдом Трампом можно выработать «общую стратегию» для урегулирования конфликта на Украине, передает Funke. Немецкий политик отметил, что находится в постоянном контакте с будущим главой Белого дома.

Я уже много говорил по телефону с будущим президентом США, а также мы находимся в прямом контакте с теми, кто отвечает за политику безопасности. Я уверен, что мы сможем выработать общую стратегию для Украины, — сказал Шольц.

Шольц также вновь уклонился от прямого ответа на вопрос о том, следует ли Киеву пойти на территориальные уступки при переговорах с Москвой. Вместо этого он заявил, что в ходе диалога между сторонами нужно добиться решения, которое будет гарантировать независимость Украины.

Стало известно, что Трамп может потребовать от России в обмен на мир с Украиной

Ранее французская газета Le Figaro сообщила, что президент Украины Владимир Зеленский 7 декабря может встретиться с Трампом на торжественных мероприятиях в Париже, посвященных окончанию восстановления собора Парижской Богоматери. По данным издания, глава государства уже запланировал встречу с французским коллегой Эммануэлем Макроном.

Депутат Верховной рады Александр Дубинский до этого предположил, что Зеленский планирует изменить позицию по переговорам с Россией. Он утверждает, что именно этим вызван визит главы офиса президента Украины Андрея Ермака в США.