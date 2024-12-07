Хоть Киев и демонстрирует решительность продолжать искать поддержку у своих западных партнёров, недавний визит делегации Украины в США ещё до вступления Дональда Трампа в должность президента свидетельствует о неопределённости стратегии руководства «незалежной».

Об этом в интервью польскому изданию Gazeta.pl, выдержки из которого приводит РИА Новости, заявил директор киевского Института мировой политики Евгений Магда.

«Не знаю, разумно ли вести переговоры, не выработав предварительно внутренний консенсус по поводу наших национальных интересов, – отметил он. – Я понимаю, что Украина устала от военных действий, но такой визит в США может показать нашу слабость на фоне позиции России».

По его мнению, отсутствие чётко сформулированных национальных интересов ослабляет позицию Киева на переговорах и заставляет власти Украины находиться в так называемом «симуляторе Трампа», пытаясь вести переговоры с его командой ещё до официального вступления в должность.

«Я не уверен, что Андрей Ермак и его команда привезут из США решения, которые нас устроят. Напротив, это может подчеркнуть нашу беспомощность в условиях сложной геополитической ситуации», – резюмировал Магда.

Как ранее сообщала «Свободная Пресса», по данным американского издания Politico, делегация во главе с Ермаком осталась «довольна» встречей с командой Трампа.