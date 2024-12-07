В Сербии заявили, что третья мировая война уже идет

Третья мировая война уже идет, вопрос только в том, будет ли применено ядерное оружие. Об этом высказался заместитель главы правительства Сербии Александр Вулин.

— Третья мировая война уже началась. Вопрос лишь в том, эскалирует ли конфликт до применения ядерного оружия. Больше ничего, — заявил он на Веронском Евразийском экономическом форуме в городе Рас-эль-Хайма в ОАЭ.

По его словам, бомбардировками Сербии 1999 года страны Запада утратили доверие свободных государств.

— Агрессия Североатлантического альянса на Сербию в 1999 году была последним безнаказанным преступлением в проклятом и кровавом ХХ веке. И никто не был обвинен в этом, даже ООН ничего не заявила об этом, не пересмотрела. Агрессия НАТО на Сербию является пиком однополярного мира. После этой агрессии НАТО и Запад потеряли моральный вес, — подчеркнул Вулин.

Также он отметил, что Сербия не будет вводить санкции против России, также она не хочет прерывать сотрудничество с КНР, передает РИА Новости.

— Мы хотим быть свободными, это наш выбор, — высказался вице-премьер Сербии.

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