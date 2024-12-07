СМИ: три соседа Украины готовы устроить восстание за ее спиной

Американские журналисты предположили, что если победу в президентских выборах в Румынии одержит независимый кандидат Кэлин Джеорджеску, который выступает против поддержки Украины, а также придерживается пророссийских взглядов, то у Киева в дальнейшем появятся три противника, включая Словакию и Венгрию. Об этом пишет Foreign Policy.

«Если Джеорджеску одержит победу во втором туре голосования 8 декабря и станет президентом Румынии, в Европейском союзе найдутся три союзника, включая Венгрию и Словакию, которые выступят против единодушного осуждения Россией со стороны Европы. <...> Это отвратительный сценарий для Украины в то время, когда последнее, что ей нужно, — это восстание у нее за спиной», — отмечают авторы материала.

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По словам журналистов, также есть риск того, что еще больше стран могут изменить свою позицию по украинскому конфликту. Это произойдет в случае, если в 2025 году в Болгарии, Чехии и других странах победу в предстоящих выборах президента одержат кандидаты, лояльные России.

В Румынии проходят президентские выборы. В первом туре победу одержал Джеорджеску, однако Конституционный суд Румынии аннулировал результаты. Связано это с выявленными нарушениями в ходе голосования, передавал Euronews Romania, передает «Национальная служба новостей». Сам Джеорджеску назвал это госпереворотом, передает 360.RU.