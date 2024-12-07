Лидеры 40 стран примут участие в церемонии открытия Нотр-Дама в Париже

Масштабная церемония открытия собора Парижской Богоматери, отреставрированного после пожара, случившегося в 2019 году, пройдет в субботу вечером в присутствии порядка 40 глав государств и правительств. Об этом сообщает РИА Новости.

В числе прочих на открытие Нотр-Дама прибудут избранный президент США Дональд Трамп и Принц Уэльский.

Трамп заявил, что отправится в Париж на открытие собора Нотр-Дам после реставрации

При этом действующий американский лидер Джо Байден, а также короли Испании и Великобритании Фелипе VI и Карл III отказались от посещения, отмечает агентство.

В ходе церемонии 7 декабря состоится "пробуждение органа". Он был полностью разобран, очищен от пепла и пыли, и собран заново. В воскресенье утром собор откроется для посетителей.

По данным французских СМИ, президент Франции Эммануэль Макрон, который гордится тем, что обещание восстановить поврежденный пожаром собор за пять лет было выполнено, намерен сделать это своей "минутой славы".

Напомним, в ноябре сообщалось, что французская общественность возмущена решением Макрона выступить внутри собора Парижской Богоматери в честь его открытия. Тогда данный шаг власти объяснили тем, что снаружи "будет сложно собрать публику".

Французы обвинили президента в нарушении закона о разделении церкви и власти, а в соцсетях появились мемы с Макроном в католической рясе. В итоге выступление было перенесено на паперть.

Однако накануне открытия Елисейский дворец сообщил, что из-за неблагоприятных погодных условий вся церемония пройдет внутри Нотр-Дама. Таким образом, Макрон станет первым политиком, выступающим в соборе.