ВОЗ предупредила об угрожающей американскому региону смертельной болезни

Странам американского региона угрожает лихорадка Оропуш. Об этом предупредила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), передает ТАСС.

ВОЗ предупредила об угрожающей американскому региону смертельной болезни
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Утверждается, что с начала года в США и еще десяти странах этот вирус выявили у более чем 11, 6 тысячи человек. При этом, отмечают специалисты, сообщалось о нескольких летальных исходах.

Вирус Оропуш, передаваемый от ленивцев и птиц, достиг Европы

«ВОЗ расценивает общий риск для общественного здравоохранения, создаваемый вирусом Оропуш, как высокий на региональном уровне и низкий — на глобальном», — указали в организации.

Известно, что вирус появился в организме ленивцев и распространяется через укусы насекомых: мошек и комаров. Лихорадка Оропуш относится к тому же семейству болезней, что и вирус Зика и лихорадка денге. Оба заболевания потенциально могут привести к летальному исходу.

Чаще заболевание протекает в легкой форме: инфицирование сопровождается головной болью, ломотой в теле, тошнотой, сыпью и чувствительностью к свету. Кроме того, возможны диарея и тошнота.

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