На Украине порассуждали о «золотой ссылке» Зеленского в Лондон
Президенту Украины Владимиру Зеленскому предстоит «золотая ссылка» в Лондон. Об этом в своем Telegram-канале Верховной Рады Александр Дубинский.
По его утверждению, рассчитывать на укрытие в Британии украинский лидер может лишь в случае добровольного отказа участвовать в выборах президента.
На Украине назвали цель поездки главы офиса Зеленского в США
Ранее Дубинский заявил, что министр обороны Украины Рустем Умеров готовится к бегству из страны. По его словам, всего на серых схемах руководитель украинского оборонного ведомства мог заработать порядка полутора миллиардов долларов.