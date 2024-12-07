Президенту Украины Владимиру Зеленскому предстоит «золотая ссылка» в Лондон. Об этом в своем Telegram-канале Верховной Рады Александр Дубинский.

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По его утверждению, рассчитывать на укрытие в Британии украинский лидер может лишь в случае добровольного отказа участвовать в выборах президента.

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Ранее Дубинский заявил, что министр обороны Украины Рустем Умеров готовится к бегству из страны. По его словам, всего на серых схемах руководитель украинского оборонного ведомства мог заработать порядка полутора миллиардов долларов.