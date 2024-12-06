Байден не поедет на открытие Нотр-Дама

Президент США Джо Байден не сможет посетить церемонию открытия собора Парижской Богоматери 7 декабря из-за плотного графика, американскую администрацию будет представлять первая леди Джилл Байден. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер на регулярном брифинге для журналистов.

"Первая леди будет присутствовать [на открытии], это часть ее более масштабного турне, включающего Италию, ОАЭ и Катар. Так что она будет представлять администрацию. Они оба получили приглашение на открытие Нотр-Дама. У президента в графике оказалась накладка, поэтому он не сможет поехать", - сказала она.

Избранный президент США Дональд Трамп ранее сообщил, что поедет в Париж для участия в церемонии открытия отреставрированного собора. Это будет его первая зарубежная поездка после победы на президентских выборах в ноябре.

Церемония открытия собора Парижской Богоматери пройдет 7 декабря с участием около сорока глав государств и правительств спустя более пяти лет после сильного пожара, уничтожившего его крышу и часть внутреннего убранства.