Церемония открытия Нотр-Дама после реставрации пройдет внутри собора

Церемония открытия Нотр-Дама в Париже после реставрации пройдет внутри собора из-за непогода. Об этом пишет французская газета Le Figaro.

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«Неблагоприятные погодные условия, объявленные Météo France на субботу, 7 декабря, в Иль-де-Франс, вынуждают к реорганизации устройства», — говорится в публикации.

Отмечается, что синоптики обещают порывы ветра от 65 до 80 км/ч.

Лидеры 40 стран примут участие в субботу в церемонии открытия Нотр-Дама в Париже

Церемония открытия собора не помешает рабочим продолжить процесс реставрации.

До этого в парижском соборе Нотр-Дам-де-Пари состоялся первый после пожара рождественский концерт. Исполнители и музыканты записали произведения для трансляции, стоя в строительных касках и комбинезонах. В рождественский репертуар включили традиционные песнопения, а также произведения Моцарта и Шуберта. Для записи рождественского концерта в Норт-Дам-Де-Пари пригласили оперную певицу Жюли Фукс и виолончелиста Готье Капюсона.

Ранее Трамп дал совет, как тушить Нотр-Дам-де-Пари.