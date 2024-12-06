Байден испугался возмездия за помилование сына
Действующий президент США Джо Байден опасался, что помилование им своего сына Хантера повлечет за собой возмездие со стороны будущей администрации Дональда Трампа. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, передает РИА Новости.
По ее словам, соответствующие угрозы поступали от республиканцев, когда сыну американского лидера «предстояло вынесение приговора» по одному из дел.
«Президент сказал, что Хантер и его семья перенесли достаточно», — сказала Жан-Пьер.
Она подчеркнула, что Байден принял решение о помиловании в связи с «меняющимися факторами».