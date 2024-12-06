Новая прическа Байдена шокировала публику

Президент США Джо Байден шокировал участников церемонии зажжения Национальной рождественской елки в Белом доме, показав новую прическу с длинными, тонкими локонами и став больше похожим на персонажа из классического рождественского романа Чарльза Диккенса, чем на американского лидера.

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Его белые, волнистые волосы вставали дыбом от статического электричества шерстяной кепки, заставляя его казаться старше и призрачнее, чем обычно, констатирует The New York Post. Фото 82-летнего президента сразу же начали распространяться в Интернете, заслужив сравнения с актерским составом "Рождественской песни". "Чувак в буквальном смысле похож на призрак Джейкоба Марли", - предположил один из пользователей X (сервис заблокирован в РФ), имея в виду бывшего делового партнера дядюшки Скруджа в "Рождественской песне", который приходит, чтобы предупредить скрягу о своем надвигающемся банкротстве.

"Байдена вот-вот посетят призраки коррупции прошлого, настоящего и будущего", - съязвил другой пользователь, намекая на полное помилование президентом его сына Хантера перед вынесением приговоров за преступления с оружием и налоговые махинации. "Удивительно, как именно так Эбенезер Скрудж отреагировал на то, что увидел всех трех рождественских призраков по порядку", - предположил третий, имея в виду любопытное поведение президента.

Другие комментаторы предположили, что своими растрепанными волосами Байден скорее напоминает им кинозвезд или эксцентричных художников и спортивных комментаторов.

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Один из пользователей сети сравнил президента с Джокером в исполнении Джека Николсона в фильме "Бэтмен" 1989 года. Байден вырвался из президентского режима, чтобы вместо этого походить на "комбинацию сумасшедшего ученого и хранителя склепа", предположил дугой пользователь.

"Байден все больше похож на Хранителя склепа, что вполне уместно, поскольку он председательствует на исторически масштабной подачке Торговцам смертью", - написал другой, по-видимому, выступая против предоставления администрацией военной помощи союзникам США в конфликтах за рубежом.

Третий написал: