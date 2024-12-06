Перед дворцом Асада зафиксированы стрельба и взрывы

В районе дворца президента Башара Асада в Дамаске были слышны взрывы и стрельба. По некоторым данным, в том момент он находился в здании, сообщает газета Kronen Zeitung.

Выстрелы и взрывы прогремели в богатом северном районе, где находится дворец Асада. В центре поднимался густой дым. Обстановка накалялась. На местах предположили, что это могло быть вторжение радикалов в столицу Сирии.

Сообщается, что президент Асад все еще находится в Дамаске и остается в своем дворце. Взрывы были также слышны около министерства обороны, из здания государственного телевидения поднимался белый дым. Пока остается неясной причина стрельбы.

Группировка Хайят Тахрир аш-Шам, ответвление террористической сети "Аль-Каида", (организация признана террористической и запрещена в РФ) и другие радикальные формирования проводят наступление в Сирии уже в течение десяти дней. Внезапная атака началась 27 ноября. Атака под названием "Ясная победа" планировалось давно. За несколько часов радикалы взяли под контроль город-миллионник Хаму и примерно десятком других населенных пунктов в регионе.

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По словам очевидцев, правительственная армия полностью отступила из нескольких районов.