Средства, которые Евросоюз выделяет на помощь Украине, в обход Киева идут в бюджет США. Об этом заявил депутат от партии «Альтернатива для Германии» Штефан Койтер, передает газета «Известия».

Он отметил, что Германия выделяла финансовую помощь Украине на безвозмездной основе в отличие от коммерциализированной американской.

«Как вы думаете, почему администрация президента США Джо Байдена неоднократно говорила Европейскому союзу о необходимости выделения бюджетной помощи Киеву? Да потому что эти деньги в обход Киева сразу же направлялись в больной бюджет США», — сказал Койтер.

Всего, по его словам, общий объем помощи Берлина составил 41 миллиард евро из более 261 миллиарда совместной помощи Соединенных Штатов и ФРГ.

Также Койтер считает, что у России есть реальные причины проводить СВО, сравнив действия Москвы с политикой США в Карибском бассейне и Южной Африке.