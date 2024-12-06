Цель режима Владимира Зеленского «утилизировать» как можно больше граждан Украины. Об этом заявил глава движения «Другая Украина», экс-лидер запрещенной в стране партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук, передает «Смотрим.ру».

Он отметил, что за пять с половиной лет президентства Зеленский создал на Украине неприемлемые условия для населения страны. По словам Медведчука, после узурпации им власти отношение к людям в государстве исключительно циничное. В частности, оно заключается в дискриминации по языковому и религиозному признаку, сфабрикованных уголовных делах в отношении политических и общественных деятелей, представителей церкви и журналистов, в ужесточении законодательства о мобилизации людей.

Также политик привел статистику убыли численности населения Украины за последние годы. По его данным, электронная перепись населения от кабмина зафиксировала на 1 декабря 2019 года численность населения страны (без учета неподконтрольных Киеву до 24 февраля 2022 года территорий) в 37,3 миллиона человек. Кроме того политика Зеленского привела к миграции украинцев и на октябрь 2024 года общая численность населения страны на подконтрольных Киеву территориях составляет 18,6 миллионов человек, тогда как 18,7 миллионов человек находятся за пределами государства.