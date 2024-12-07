Просьба президента Беларуси Александра Лукашенко о размещении на территории республики новейшей российской ракетной системы "Орешник" не только способствует росту оборонного потенциала Союзного государства, но и является сигналом Западу.

Об этом журналистам заявил госсекретарь Союзного государства Беларуси и России Дмитрий Мезенцев.

Напомним, накануне белорусский лидер заявил, что Минск "очень настораживает" ситуация на западных границах Беларуси и на Украине. В связи с этим он попросил президента РФ Владимира Путина разместить "Орешник" на территории республики.

Лукашенко высказался о ситуации на западных границах

По словам Мезенцева, то, что Лукашенко запросил право на размещение "Орешника" на территории Беларуси и получил позитивный отклик, - очень важно, так как множится оборонный потенциал двух стран. Это новый этап совершенствования оборонного потенциала Союзного государства, добавил госсекретарь.

"Это еще и сигнал недругам: не надо провоцировать Россию и Беларусь на те поступки, за которые Западу потом будет стыдно и придется отвечать перед своим народом", - цитирует РИА Новости Мезенцева.

Он призвал подождать и посмотреть, услышат ли на Западе сигнал Минска и Москвы, и как ответят на ситуацию, обозначенную президентами Беларуси и России. Это будет индикатор политической зрелости многих западных лидеров, адекватности их реалиям современного мира, пояснил Мезенцев.

Он добавил, что просьба Лукашенко об "Орешнике" является логичной и укладывается в систему обеспечения единой безопасности Союзного государства.

Ранее Путин заявил, что размещение ракетных комплексов "Орешник" в Беларуси возможно уже во второй половине 2025 года. По словам главы государства, к этому времени Россия сможет наладить уже серийный выпуск, оружие будет поставляться в РВСН РФ и параллельно будет размещаться в Беларуси.