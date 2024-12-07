На митинге в Тбилиси начали массово задерживать людей

Сотрудники МВД Грузии начали массово задерживать протестующих у здания парламента в Тбилиси. Об этом сообщает ТАСС.

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Уточняется, что решение о задержаниях было принято после того, как митингующие выстрелили пиротехникой в полицейских. После задержаний протестующие начали разбегаться и покинули площадь перед парламентом.

Спецназ Грузии разогнал митинг у здания парламента в Тбилиси

Ранее исполнительный секретарь правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Мамука Мдинарадзе рассказал, что 30 процентов из идентифицированных на акциях в Тбилиси лиц — представители иностранных государств.

До этого премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что оппозиция потерпела неудачу на митингах в Тбилиси в попытках воплотить сценарий украинского Майдана. По его словам, несмотря на координированные попытки, «нацмайдан» в республике провалился.