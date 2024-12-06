В Абхазии время отключения света увеличили до шести часов в сутки

РУП "Черноморэнерго" увеличило еще на два часа ограничения в подаче электроэнергии жителям Абхазии. Теперь вместо четырех часов света не будет шесть часов в сутки, сообщила пресс-служба компании.

"Вводится новый график ограничений на подачу электроэнергии. Время ограничений увеличено на два часа и составляет шесть часов в сутки. Об изменениях в энергоснабжении республики будем сообщать своевременно", - говорится в сообщении.

Ранее с 1 ноября свет отключали на два часа в дневное время и два часа - в ночное.

Абхазия с 1 ноября закупает электроэнергию в РФ, чтобы частично покрыть возникший с наступлением осенних холодов дефицит электроэнергии. Ранее Минэнерготранс Абхазии сообщал, что уровень воды в плотине ИнгурГЭС - единственной гидроэлектростанции, питающей Абхазию, опустился ниже критического и станция работает в аварийном режиме.