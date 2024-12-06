Прокуратура ЕС сорвала судебное заседание против фон дер Ляйен

Прокуратура ЕС саботировала слушания в суде Льежа против главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен по обвинению в коррупции при закупках вакцин от COVID-19 на более чем €35 млрд. Об этом сообщил ТАСС инициатор иска против фон дер Ляйен бельгийский активист Фредерик Бальдан.

По его словам, суд не смог рассмотреть дело по существу, слушания отложены до 6 января.

"Прокуратура ЕС подала обращение в судебные инстанции Льежа о наличии у фон дер Ляйен иммунитета. Она держала данное обращение в секрете даже от судьи, чтобы сорвать заседание и заставить его отложить", - пояснил Бальдан. "По сути, прокуратура ЕС сделала все, чтобы подорвать этот процесс", - подчеркнул он.

Бальдан пояснил, что на слушаниях 6 января "будет решен вопрос, может ли расследование продолжаться против фон дер Ляйен, которая утверждает, что имеет судебный иммунитет". Он подчеркнул, что сторона обвинения не считает, что фон дер Ляйен имеет в данном случае иммунитет, поскольку "она превысила свои полномочия".

"Она явно не действовала в официальном качестве, поскольку прячет свою переписку (с главой Pfizer Альбертом Бурла - прим. ТАСС)", - сказал активист.

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Бальдан также отметил, что к этому иску уже присоединились более 100 человек со стороны обвинения. Главным образом речь идет о пострадавших от побочных эффектов вакцин.

Фон дер Ляйен обвиняют в заключении контракта на закупку вакцины, испытания которой еще не были завершены, по СМС-переписке с гендиректором американской компании Pfizer Альбертом Бурла без предварительного согласования со странами ЕС.

Первое заседание по этому иску проходило 17 мая, и тогда суд Льежа подтвердил, что данное дело попадает в его юрисдикцию и не должно быть передано европейской прокуратуре, созданной по инициативе самой фон дер Ляйен, ввиду очевидного конфликта интересов.