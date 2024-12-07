На Украине назвали цель поездки главы офиса Зеленского в США

Президент Украины Владимир Зеленский и глава его офиса Андрей Ермак хотят получить гарантии безопасности при уходе со своих постов. Об этом Верховной Рады Александр Дубинский в своем Telegram-канале.

По его словам, именно для этой цели Ермак отправился в США. Политик отметил, что «золотая ссылка» Зеленского в Лондон возможна только в случае, если он добровольно откажется от участия в президентских выборах.

Зеленский сообщил об увеличении поставок американских вооружений Киеву

«Это может быть одним из элементов, по которым он, Ермак, а также уже получившие золотой парашют [экс-главком ВСУ Валерий] Залужный и [бывший глава МИД Дмитрий] Кулеба уйдут от ответственности», — написал Дубинский.

Ранее испанская газета El Mundo со ссылкой на источники в украинских дипломатических кругах сообщила о подготовке Западом «золотого изгнания» Зеленского. По ее данным, оно состоится после заключения перемирия между Киевом и Москвой.