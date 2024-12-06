Качиньского лишили иммунитета за кражу венка и драку

Сейм Польши лишил депутатской неприкосновенности лидера оппозиционной партии «Право и справедливость» Ярослава Качиньского. Об этом сообщает РИА Новости.

Причиной такой инициативы стало обвинение в адрес Качиньского в том, что тот украл венок с памятника своему брату, а также нанес побои общественному деятелю. Согласно версии следствия, 10 апреля Качиньский прибыл к памятнику погибшим в Смоленской авиакатастрофе, среди которых был его брат Лех Качиньский. Там политик увидел венок с именем своего погибшего брата — «жертвам Леха Качиньского». Оппозиционер решил убрать венок, но общественный активист Збигнев Комос посчитал такой жест Качиньского кражей, и обратился в полицию. Кроме того, Комос также утверждает, что политик ударил его кулаком.

Отмечается, что в голосовании о лишении Качиньского иммунитета приняли участие 447 депутатов — 241 из них проголосовал «за», еще 206 депутатов проголосовали «против».