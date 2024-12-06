В Сербии заявили о начале третьей мировой войны

Замглавы правительства Сербии Александр Вулин заявил, что Третья мировая война уже началась. Об этом сообщает РИА Новости.

Такое заявление он сделал во время своего рабочего визита в ОАЭ. По словам Вулина, в данный момент Третья мировая война уже идет, а главным вопросом является то, будет ли в рамках этого конфликта использовано ядерное оружие.

«Не является вопросом, началась ли третья мировая война. Началась, вопрос только в том, достигнет ли эскалирует ли конфликт до применения ядерного оружия, больше ничего», — заявил он.

Помимо этого Вулин также добавил, что страны Запада утратили доверие свободных стран после бомбардировок Сербии 1999 года. Он также задал вопрос о том, как после этих событий Запад может «требовать согласиться с тем, что границы Украины святые, а границы Сербии — нет».

«Благодаря президенту Вучичу мы достаточно храбрые, чтобы сказать, что не будем вводить санкции против России, не хотим прерывать сотрудничество с Китаем. Хотим быть свободными, это наш выбор», — добавил он.

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Ранее СМИ сообщили, что Сербию не пустили в ЕС из-за «неясной ориентации» по России.