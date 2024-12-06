В Сербии заявили о начале третьей мировой войны

Замглавы правительства Сербии заявил, что третья мировая война уже началась
Замглавы правительства Сербии Александр Вулин заявил, что Третья мировая война уже началась. Об этом сообщает РИА Новости.
Такое заявление он сделал во время своего рабочего визита в ОАЭ. По словам Вулина, в данный момент Третья мировая война уже идет, а главным вопросом является то, будет ли в рамках этого конфликта использовано ядерное оружие.
«Не является вопросом, началась ли третья мировая война. Началась, вопрос только в том, достигнет ли эскалирует ли конфликт до применения ядерного оружия, больше ничего», — заявил он.
Помимо этого Вулин также добавил, что страны Запада утратили доверие свободных стран после бомбардировок Сербии 1999 года. Он также задал вопрос о том, как после этих событий Запад может «требовать согласиться с тем, что границы Украины святые, а границы Сербии — нет».
«Благодаря президенту Вучичу мы достаточно храбрые, чтобы сказать, что не будем вводить санкции против России, не хотим прерывать сотрудничество с Китаем. Хотим быть свободными, это наш выбор», — добавил он.
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Ранее СМИ сообщили, что Сербию не пустили в ЕС из-за «неясной ориентации» по России.