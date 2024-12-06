Лукашенко высказался о ситуации на западных границах

Минск беспокоит, что со стороны Литвы и Польши к белорусской границе стягиваются войска НАТО.

Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

"Нас очень беспокоит ситуация в Западной Европе, особенно на наших границах, особенно со стороны Польши и Литвы. Мы оцениваем эту опасность еще больше, чем со стороны воюющей Украины. В 15 километрах - это рукой подать до границы - размещаются войска и не только поляков, литовцев у границы, туда стягиваются вооруженные силы НАТО из других государств, в том числе из Германии", - сказал Лукашенко после подписания Договора о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства.

Он отметил, что ситуация серьезная, а Польша тратит огромные средства на вооружение своей армии.