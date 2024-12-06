Бывший глава МИД Турции стал генсеком ОБСЕ

Экс-глава МИД Турции Феридун Синирлиоглу назначен новым генеральным секретарем ОБСЕ. Об этом сообщил действующий председатель организации Ян Борг. Назначение произошло в рамках обновления руководства ОБСЕ.

«Поздравляем новых лидеров ОБСЕ», — заявил Борг. Об этом он написал в соцсети Х.

В рамках обновления руководства были назначены и другие важные должностные лица. Мария Телалян из Греции стала директором организации, Кристоф Камп из Нидерландов — верховным комиссаром ОБСЕ по делам национальных меньшинств, а Ян Браату из Норвегии — представителем организации по вопросам свободы СМИ.