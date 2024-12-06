Пока вы не уснули: жесткий совет Хинштейну и просьба США к РФ о предательстве

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Руцкой дал жесткий совет Хинштейну во главе Курской области

Главе комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александру Хинштейну, назначенному временно исполняющим обязанности губернатора Курской области, предстоит зачистить регион от падали, которая залезла в органы власти, заявил экс-глава Курской области Герой Советского Союза Александр Руцкой. В разговоре с NEWS.ru он подчеркнул, что новому губернатору приграничного региона ни в коем случае нельзя идти на компромиссы.

По его мнению, только жесткость поможет стабилизировать ситуацию в Курской области. Руцкой заявил, что Хинштейну нельзя ни с кем церемониться. Экс-губернатор также пожелал врио главы региона только добра.

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США могут попросить Россию о предательстве в обмен мир с Киевом

План избранного президента США Дональда Трампа по урегулированию украинского конфликта, вероятно, не будет принят Россией. Об этом заявил политолог-американист Константин Блохин. Он считает, что экономическая значимость Украины слишком велика, чтобы Трамп мог предложить России удовлетворительные условия для окончания конфликта.

«Будет ли сделка [по украинскому конфликту] в интересах России? Например, окружение Трампа уже предлагает заморозить конфликт по линии боевого соприкосновения и отложить вступление Украины в НАТО на десять лет. Выгодно ли это России? Сомневаюсь», — отметил Блохин во время беседы с «Ридусом».

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В Норвегии после речи Лаврова на ОБСЕ призвали обеспечить "победу Украины"

Министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде резко отреагировал на выступление главы МИД РФ Сергея Лаврова на заседании Совета министров иностранных дел Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СМИД ОБСЕ) 5 декабря.

Он призвал усилить поддержку Киева, чтобы помочь ему добиться победы в конфликте.

Речь, по его словам, идет не только о самой Украине, но и о принципах, которые "разделяют ее европейские партнеры".

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Бжания просит Россию ввести санкции против Абхазии

Экс-президент Абхазии Аслан Бжания просит Россию ввести санкции против Абхазии, чтобы получить возможность вернуться к власти. С таким утверждением выступило местное издание «Республика» в Telegram-канале.

«Есть достоверная информация, что экс-президент Абхазии Аслан Бжания обратился к российской стороне с предложением ввести ограничения против республики», — говорится в сообщении издания.

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Названа причина, почему ВС РФ перестали наносить удары по Украине

Заслуженный военный летчик России, генерал-майор Владимир Попов заявил, что пауза в ракетных ударах между РФ и ВСУ может оказаться «затишьем перед бурей», но пока российские силы больше заинтересованы в боевых действиях другого типа. Об этом Попов рассказал «Московскому комсомольцу».

Попов подчеркнул, что российские силы продолжают наносить удары по военным объектам Украины «по мере необходимости». По словам генерал-майора, решение об ударах принимается, когда нужно «встряхнуть» противника и отвлечь его на другое направление.

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Генерал заявил, что может выгнать ВСУ из Курской области «за пару недель»

Экс-губернатор Курской области Герой Советского Союза генерал-майор авиации в отставке Александр Руцкой заявил, что разобрался бы с группировкой Вооруженных сил Украины, которая вторглась в регион, за пару недель. В разговоре с NEWS.ru он подчеркнул, что весь мир бы запомнил этот момент.

По его словам, такой подход помог бы показать ВСУ, как поступать нельзя. Руцкой пояснил, что не преувеличивает свою значимость, но уверен в своих словах. Он напомнил, что имеет классическое военное образование.

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Названа область с самой высокой смертностью от рака в России

В Курганской области зафиксирована самая высокая смертность от злокачественных новообразований с 2001 года. Регион лидирует по смертности от рака в России. Такие данные за 2023 год приводит Росстат на сайте государственной статистики.

«В Курганской области в 2023 году смертность от новообразований составила 276,5 человек на 100 тысяч населения. Это самый высокий показатель в России. Второе место занимает Псковская область. В среднем в России смертность от рака 197,4 человек на 100 тысяч. В Уральском федеральном округе этот показатель 200,9 человек на 100 тысяч населения», — говорится на сайте государственной статистики ЕМИСС.

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Один из самых жестоких бандитов 90-х вышел на свободу

Один из самых жестоких бандитов 90-х годов Сергей Захаров, более известный по кличке Захар, вышел на свободу. Он находился под стражей с 2001 года. Об этом в пятницу, 6 декабря, сообщил источник, знакомый с ситуацией.

— В 2001 году Захарова и его бригадиров задержали. Мосгорсуд приговорил главаря банды к 21 году лишения свободы, но в 2019-м Сережа сознался еще в трех убийствах, и ему накинули срок. Накануне истек и он. Сергея Захарова освободили из владимирской колонии № 3. Ему 55 лет, 25 из которых он провел за колючкой, — передает слова собеседника Telegram-канал «112».

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Левкин перед смертью рассказал об отношении Пугачевой к другим артистам

Незадолго до смерти Владимир Лёвкин успел дать небольшое интервью изданию «7 дней». В процессе разговора он рассказал о будущих планах, возможности родить сына и отношениях с главной Примадонной страны – Пугачёвой. 58-летний артист раскрыл тайну, действительно ли Аллы Борисовна решала, кого пускать на эстраду, кого – нет.

Ещё во время работы в группе «На-На» музыкант очень часто пересекался с Примадонной как на светских мероприятиях, так и за кулисами концертов. Вокалист признался, что, несмотря на вспыльчивый характер, Пугачёва легко шла на контакт с другими артистами и, в целом, не производила впечатление «вредной тётки».

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Костомаров покинул Россию вместе с семьей

Фигурист Роман Костомаров сообщил, что уехал из России. Вместе с женой Оксаной Домниной, детьми и мамой он поехал отдыхать в Дубай.

Кадром из путешествия спортсмен поделился в личном блоге. Он сфотографировался с семьей на балконе с видом на океан и небоскребы. Роман позировал, сидя в кресле, а вокруг него стояли супруга, дочь Анастасия и мама Валентина Николаевна. Сын фигуриста Илья расположился рядом с отцом.

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