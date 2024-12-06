Экс-президент Абхазии Аслан Бжания просит Россию ввести санкции против Абхазии, чтобы получить возможность вернуться к власти. С таким утверждением выступило местное издание «Республика» в Telegram-канале.

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«Есть достоверная информация, что экс-президент Абхазии Аслан Бжания обратился к российской стороне с предложением ввести ограничения против республики», — говорится в сообщении издания.

Как утверждает в публикации издания, среди санкционных мер якобы могут обсуждаться запрет на экспорт абхазских цитрусовых, прекращение потока электроэнергии из России в Абхазию, а также приостановка финансирования «по всем статьям». При этом детали последнего пункта не раскрываются.

Отмечается, что так Бжания планирует «вернуться к власти под внешним давлением».

В Абхазии заявили о нехватке денег после остановки помощи из России

До этого сообщалось, что в Абхазии не хватает денежных средств для выплат заработных плат бюджетникам после остановки финансовой помощи России.

19 ноября власти и оппозиция Абхазии достигли договоренности, результатом которой стало подписание соглашения об отставке президента Аслана Бжании. Досрочные выборы главы государства назначили на 15 февраля 2025 года.