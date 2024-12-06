В ЕС дали Украине право выбора условий для заключения мира

ЕК: Киев сам должен определять условия, на которых готов заключить мир
Украина должна самостоятельно устанавливать условия для мирных переговоров. Об этом заявила официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Анитта Хиппер, слова которой передает РИА Новости.
Она сделала это заявление на брифинге в Брюсселе в ответ на просьбу журналистов прокомментировать интервью главы МИД России Сергея Лаврова американскому журналисту Такеру Карлсону, в котором обсуждались условия мирных переговоров.
6 декабря премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Украина поставила «не на ту лошадь», когда отказалась весной 2022 года заключить мирный договор с Россией.
В этот же день политолог Яков Кедми сказал, что Россия и Запад должны сначала установить диалог друг с другом, прежде чем переходить к переговорам, считает бывший глава израильской спецслужбы «Натив».