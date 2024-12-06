На Украине объяснили принцип «воюй или работай»

Наличие среднего уровня заработной платы — необходимое условие для бронирования от мобилизации на Украине. Об этом заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль, передает «Интерфакс-Украина».

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По его словам, средняя зарплата от 2,5 минимальных (сейчас – 20 тысяч гривен в месяц) для получения возможности бронирования — это реализация принципа «воюй или работай». Он добавил, что либо компания работает и наполняет бюджет, уплачивая соответствующий уровень зарплат и выходя из тени, либо принимает меры, чтобы уровень зарплат был увеличен и отвечал среднеотраслевому.

Ранее заместитель командира 68-й бригады Вооруженных сил Украины с позывным Явир заявил, что все мужчины в стране будут мобилизованы. По его словам, официально по документам пригодных к службе нет, но в скором времени будут привлекаться все.