Трамп объявил о планах изменить порядок проведения выборов в США

Избранный глава Белого дома Дональд Трамп объявил о планах изменить процедуру проведения президентских выборов в США, которая ранее неоднократно подвергалась критике. Об этом пишет американское издание Newsweek.

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В статье отмечается, что 47-й президент США после получения награды Fox Nation "Патриот года" заявил о необходимости навести порядок в Соединенных Штатах.

"Мы собираемся сделать то, что действительно было необходимо в течение долгого времени, - указал Трамп. - И мы собираемся пересмотреть подход к выборам". По словам политика, необходимо, чтобы "были бумажные бюллетени, голосование в один день, удостоверения личности избирателей и подтверждение гражданства".

"Мы должны вернуться и хотим все изменить, - заявил 47-й глава Белого дома. - Мы хотим перейти на бумажные бюллетени. Мы хотим перейти на голосование в тот же день. Мы хотим перейти на документы о гражданстве и удостоверения личности избирателя. Это очень просто. Мы хотим отказаться от голосования по почте".

При этом он раскритиковал недавно принятый в Калифорнии закон, запрещающий местным властям требовать от избирателей предъявления удостоверения личности при голосовании.