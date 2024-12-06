Названы три сценария урегулирования на Украине

Все сценарии урегулирования конфликта на Украине так или иначе предполагают разделение страны, пишет газета Il Fatto Quotidiano. Авторы публикации отмечают, что рассматриваются три варианта.

По данным издания, первый вариант предполагает «немецкую модель» — разделение страны на два блока. В этом случае подконтрольную Киеву часть принимают в НАТО с гарантиями в рамках 5-й статьи устава альянса, а оставшуюся территорию признают российской. Отмечается, что этот сценарий наиболее близок президенту Украины Владимиру Зеленскому, но Москва и Вашингтон считают его опасным.

Зеленский признал неспособность ВСУ вернуть территории

Второй сценарий предусматривает превращение Украины в «европейский Израиль». Предполагается, что страна будет находиться вне НАТО, но с поддержкой в виде обеспечения оружием со стороны членов Альянса. Как отмечают авторы материала, в этом случае Киев может нарастить свой военный потенциал, что негативно скажется на других странах Европы.