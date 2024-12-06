Обзор иноСМИ: спор Лаврова с Бербок и в чем США винят Асада

Рамблер проверил, что пишут сегодня зарубежные СМИ, и отобрал самые важные и интересные материалы.

«Обмен колкостями между Бербок и Лавровым»

На встрече министров иностранных дел ОБСЕ на Мальте произошел обмен колкостями между главой МИД России Сергеем Лавровым и главным дипломатом Германии Анналеной Бербок, пишет Berliner Zeitung. Бербок заявила, что Россия «может обманываться сама, но не сможет обмануть 1,3 миллиарда человек в Европе». Ответ Лаврова, который впервые с начала украинского кризиса посетил страну ЕС, последовал незамедлительно, отмечает газета.

Лавров подчеркнул, что Запад несет ответственность за «новое издание холодной войны». По мнению российского министра, опасность перехода холодной войны в горячую фазу сейчас гораздо больше, чем в конфликте прошлого века. Лавров также поставил под сомнение полезность ОБСЕ.

«Сможет ли БРИКС бросить вызов мировому господству доллара»

Угрозы Дональда Трампа ввести запретительные пошлины против стран БРИКС подчеркивают продолжающиеся дебаты о дедолларизации, пишет автор индийского издания The Economic Times Сомнатх Мукерджи. Хотя существуют альтернативы доллару, такие как юань, доминирование американской валюты сохраняется из-за уникального экономического положения США и сложностей мировой финансовой системы.

Недавний выпуск облигаций Китая, номинированных в долларах, подчеркивает эту реальность, считает Мукерджи. Идею создания единой валюты БРИКС он назвал «донкихотством». Подчинение и разделение частей национального суверенитета нелегко дается странам БРИКС, находящимся в напряженном противостоянии (Индия и Китай). Однако идея поиска альтернативы доллару и попытка дедолларизации мировой экономики интересны в глобальном масштабе, заключил автор статьи.

«США обвинили Асада в новом кризисе в Сирии»

Глава Госдепартамента США Энтони Блинкен возложил часть вины за кризис в Сирии на президента страны Башара Асада, пишет турецкое издание Haber7. По словам Блинкена, отказ Асада участвовать «в любом политическом процессе» стал одним из факторов, открывших дверь для атаки исламистов. Глава Госдепа добавил, что сторонники Асада и поддерживающие его страны (Россия и Иран), возможно, были отвлечены от последних событий в Сирии по разным причинам, а исламисты этим воспользовались.

Блинкен подчеркнул, что у США есть «устойчивые интересы безопасности» в Сирии, особенно в области противодействия терроризму. Глава Госдепа заявил, что приоритетом для Вашингтона является снижение напряженности, защита гражданского населения и обеспечение участия Асада в политическом процессе, направленном на предотвращение гражданской войны, «если он хоть немного заботится о будущем страны».

«План раздела Украины»

Украинский кризис поставил на карту нечто гораздо большее, чем просто контроль над ее территорией, этот конфликт активизировал глубоко укоренившиеся исторические и экономические интересы в Восточной Европе, пишет испанское издание Rebelión. На фоне кризиса такие страны, как Польша, вновь проявили интерес к своим бывшим восточным землям. В споре о будущем Украины также участвуют такие страны, как Германия, Румыния и Великобритания, каждая из которых имеет свои геополитические и экономические интересы.

Как отмечает Rebelión, спекулятивные сообщения, приписываемые НАТО, предполагают возможное разделение территории Украины между несколькими странами. Утверждается, что Румыния хочет получить контроль над украинским побережьем Черного моря, центром и востоком страны интересуется Германия, а северными районами, включая Киев, - Британия. Хотя это разделение может показаться неправдоподобным, оно напоминает стратегии, использовавшиеся в прошлых глобальных конфликтах, подчеркивает Rebelión. Газета напомнила, что в 2022 году The Washington Post опубликовала отчет, описывающий конфликт на Украине как «битву за минеральное и энергетическое богатство страны». По версии Rebelión, будущее Украины будет определено сложным геополитическим и экономическим спором держав, которые стремятся максимизировать свои выгоды. Исход этого спора также определит, каким будет баланс сил в Европе, считает автор статьи.

Китай вводит санкции против США

США вновь объявили о продаже оружия Тайваню; это решение серьезно нарушает принцип «одного Китая», является вмешательством во внутренние дела Китая и наносит ущерб суверенитету и территориальной целостности КНР, отмечается в статье, опубликованной на портале 163.com. В ответ Китай решил принять меры против военно-промышленных предприятий и руководителей высшего звена США.

Под санкции Китая попали Telida Brown Engineering, BRINC Drone, Rapid Flight, Red Six Plan и другие американские компании. Организациям и частным лицам Китая запрещается проводить с этими компаниями какие-либо сделки. Недвижимость и движимое имущество попавших под санкции лиц на территории Китая будет заморожено. Физическим лицам из санкционного списка запрещен въезд в Китай, включая Гонконг и Макао.