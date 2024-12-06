Стало известно, сколько французов поддержали отставку Макрона

Большинство опрошенных граждан Франции (61%) поддерживают отставку президента Эммануэля Макрона. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного по заказу телеканала BFMTV.

Подчеркивается, что неделю назад — до вотума недоверия и отставки правительства — сторонников ухода главы государства было на 2% больше. Против отставки Макрона высказались 38%.

За уход президента высказывались в основном избиратели главных оппозиционных партий: правого «Национального объединения» Марин Ле Пен (81%) и левой «Непокоренной Франции» Жан-Люка Меланшона (72%).

Макрон принял отставку премьера Барнье

Ранее Макрон отказался досрочно уходить в отставку. Политик заявил, что намерен полностью выполнить свой второй мандат.