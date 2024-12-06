МИД КНР: конфликт на Украине разрешится, когда крупные державы проявят заинтересованность
Конфликт на Украине может разрешиться только когда все крупные державы проявят заинтересованность. Об этом ТАСС заявил официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь, комментируя слова Сергея Лаврова о том, что решение украинского кризиса не является уделом лишь Москвы и Вашингтона.
"Только когда все крупные державы продемонстрируют положительную энергию, мы сможем увидеть надежду на скорое прекращения огня", – сказал Линь Цзянь.
Во внешнеполитическом ведомстве Китая уверены, что переговоры являются единственным выходом из кризиса, в связи с чем призывают международное сообщество создать условия для возобновления прямых переговоров между Москвой и Киевом.
В Китае призвали к мирным переговорам по Украине
Глава МИД РФ дал интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. Разговор между ними продлился 1,5 часа. В ходе общения российский министр ответил на множество вопросов, в том числе об отношениях России и США.
Он также затронул тему возможного ядерного конфликта и объяснил позицию российской стороны по Украине.