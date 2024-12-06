Конфликт на Украине может разрешиться только когда все крупные державы проявят заинтересованность. Об этом ТАСС заявил официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь, комментируя слова Сергея Лаврова о том, что решение украинского кризиса не является уделом лишь Москвы и Вашингтона.

"Только когда все крупные державы продемонстрируют положительную энергию, мы сможем увидеть надежду на скорое прекращения огня", – сказал Линь Цзянь.

Во внешнеполитическом ведомстве Китая уверены, что переговоры являются единственным выходом из кризиса, в связи с чем призывают международное сообщество создать условия для возобновления прямых переговоров между Москвой и Киевом.

В Китае призвали к мирным переговорам по Украине

Глава МИД РФ дал интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. Разговор между ними продлился 1,5 часа. В ходе общения российский министр ответил на множество вопросов, в том числе об отношениях России и США.

Он также затронул тему возможного ядерного конфликта и объяснил позицию российской стороны по Украине.