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Макрон отказался досрочно уходить в отставку

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что намерен полностью выполнить свой второй пятилетний мандат на посту главы государства и, соответственно, не планирует уходить в отставку, сообщает РИА Новости со ссылкой на трансляцию в официальном аккаунте Елисейского дворца в социальной сети Х.

"Мандат, который вы мне доверили демократическим путем, длится пять лет. И я полностью его выполню, до самого конца", - заявил Макрон в своем обращении к французам после отставки правительства.

Писториус сделал неожиданное заявление о немецких войсках на Украине

Министр обороны Германии Борис Писториус предположил возможную отправку миротворческих сил Бундесвера для участия в операции по поддержанию мира на Украине, пишет РИА Новости со ссылкой на интервью Писториуса Deutschlandfunk.

"Мы готовимся, мы прорабатываем сценарии (Отправки войск — Прим. ред.), но делаем это конфиденциально", — сказал он.

Глава министерства обороны Германии также добавил, что условия размещения контингента будут зависеть от мандата, масштабов и условий, выдвинутых сторонами конфликта. Однако отметил, что участие в боевых действиях сухопутных войск исключено.

Порошенко раскритиковал командование ВСУ за "мясной шторм"

Экс-президент Украины Петр Порошенко раскритиковал командование ВСУ. Он заявил, что Киев отправляет военных в "мясной шторм" вместо того, чтобы заниматься спасением солдат, сообщает РИА Новости со ссылкой на выступление Порошенко в организации Atlantic Council.

"Мы должны прекратить использовать народ Украины как инструмент для "операции мясной шторм"… Прекратите отдавать приказ о наступательной операции", — заявил бывший президент Украины.

Он также подчеркнул, что в будущем такие действия приведут к негативным результатам.

Лавров назвал Зеленского неадекватным

Глава МИД России Сергей Лавров во время своего интервью американскому журналисту Такеру Карлсону назвал президента Украины неадекватным. Такое мнение он выразил в связи с тем, что Владимир Зеленский изъявил желание вернуть людей, говорящих на русском языке и чувствующих связь с русской культурой, под "свою территориальную целостность", при этом ранее назвав таких людей "особи", пишет РИА Новости.

"Ему задали вопрос, что он думает о людях по ту сторону линии соприкосновения. Он ответил, что есть люди, а есть "особи"", - напомнил глава МИД.

Лавров также отметил, что Зеленский, посоветовал тем, кто связывает себя с русской культурой, "валить в Россию". После таких высказываний только "неадекватный" человек может хотеть вернуть людей русской культуры на Украину.

Бербок допустила грубую ошибку в споре с Лавровым

Глава МИД Германии Анналена Бербок допустила ошибку в оценке численности населения Европы. Инцидент произошел на Совете глав МИД стран ОБСЕ, когда Бербок попыталась раскритиковать позицию министра иностранных дел России Сергея Лаврова по Украине, сообщает РИА Новости.

"Вы можете обманывать себя, но вы не можете обмануть весь мир. Не 1,3 миллиарда людей на европейском континенте... Вы можете обмануть себя, но вы не можете обмануть нас, 1,3 миллиарда людей в Европе", — сказала Бербок, обращаясь к Лаврову.

По информации ООН, население Европы составляет порядка 750 миллионов человек.