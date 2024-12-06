Politico обнародовало детали встречи Ермака с командой Трампа в Вашингтоне

Будущий вице-президент США Джей Ди Вэнс встретился с представителями Украины, приехавшими на этой неделе в Вашингтон. Подробности сообщила газета Politico.

"Встреча стала приветствием для обеих сторон, чтобы узнать друг друга и начать развивать личные отношения в преддверии вступления Трампа в должность в январе", - говорится в публикации.

Журналисты издания утверждают, что гости остались довольны встречей с Вэнсом, для них беседа показалась "долгой и содержательной".

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Напомним, возглавил прилетевшую из Киева делегацию руководитель офиса Зеленского Андрей Ермак. Он заехал в резиденцию Дональда Трампа во Флориде, где встретился с Сьюзан Уайлс, которая будет руководить аппаратом Белого дома.

Тем временем журналисты CNN утверждают, что украинская делегация не обсуждала с Вэнсом варианты урегулирования вооруженного конфликта на Украине.