На Западе оценили шансы Трампа навязать свои условия России

Избранный президент США Дональд Трамп не сможет воздействовать на Москву, чтобы навязать свои условия по урегулированию украинского конфликта. Об этом заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

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«Объясните мне, как они (Трамп и его команда. — «Газета.Ru») собираются это сделать (навязать условия России. — «Газета.Ru»)? У администрации Байдена не получилось. Как Трамп это сделает?» — задался вопросом Миршаймер.

Профессор подчеркнул, что элемент принуждения в отношениях с Москвой не сработает, и тогда Трамп «поймет, с каким количеством проблем столкнулся».

Лавров назвал Трампа дружелюбным, но не пророссийским

2 декабря OSW Report опубликовал одну из первых версий плана посланника Трампа Кита Келлога. Он подразумевает прекращение изоляции России, оказание давления на Москву и Киев с целью начала переговоров, сохранение за РФ занятых территорий и отказ от рассмотрения вопроса о принятии Украины в НАТО на 10 лет.

В тоже время в плане говорится о дальнейшей военной поддержке Киева. Уточняется, что Вашингтон перестанет снабжать Украину оружием, если ее руководство не пойдет на мирные переговоры.

Ранее в МИД РФ заявили о нулевой возможности компромисса Москвы и Киева.