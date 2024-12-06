Глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал действия и высказывания Владимира Зеленского о русской культуре и русскоязычном населении.

Отвечая на вопросы журналиста Такера Карлсона, министр отметил, что в апреле 2014 года, когда Зеленский выступал на концертах в Горловке и Донецке, он высказывался в защиту русского языка и подчеркивал братство народов. Но риторика изменилась, когда Зеленский возглавил страну.

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Сергей Лавров напомнил, что в сентябре 2021 года президент Украины называл людей с одной стороны линии соприкосновения "особями". Также политик призывал тех, кто чувствует связь с русской культурой, покинуть страну.

"Если после всего этот человек хочет вернуть людей русской культуры под свою территориальную целостность, о чем он заявляет, то считаю его неадекватным", - поделился своим мнением глава МИД РФ.

Ранее депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский сравнил Зеленского с Гитлером. Народный избранник прокомментировал заявление украинского лидера о том, что выборы в стране нельзя проводить якобы из-за невозможности обеспечить всем жителям доступ к ним. Зато в выборе метода смерти - полная демократия.