Лавров назвал Трампа дружелюбным, но не пророссийским
Дональд Трамп, который победил на выборах в США и в январе займет кресло президента, в прошлом был весьма дружелюбен по отношению к главе МИД РФ Сергею Лаврову. Но это не значит, что он занимает пророссийскую позицию. Об этом министр рассказал в интервью Такеру Карлсону.
Лавров отметил, что несколько раз встречался с Трампом, и лично во время двусторонних переговоров, и в качестве сопровождающего президента Владимира Путина.
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"Думаю, он - сильный человек, желающий достигать результаты, не любящий откладывать дела на потом. Это мое впечатление. Он весьма дружелюбен в разговоре", - отметил министр, добавив, что "это не значит, что Трамп настроен пророссийски".
Эту идею опровергает то количество санкций, которое было введено, когда Трамп в первый раз стал президентом США.
Как подчеркнул Лавров, Москва и в будущем будет судить о нем по конкретным шагам. Однако Трампу будет непросто, президент США Джо Байден хочет оставить ему тяжелое наследие.
"Это похоже на то, что президент Барак Обама сделал с Дональдом Трампом", - напомнил Лавров о том, как в декабре 2016 года США выслали десятки российских дипломатов и арестовали объекты дипломатической собственности России.
Как бы то ни было, мяч на американской стороне.
"Мы открыты, всегда были открыты для контактов с нынешней администрацией", - указал Лавров. "Мы никогда не прерывали наши контакты, связи в сфере экономики, торговле, безопасности и так далее", - добавил министр.