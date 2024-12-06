Макрон пообещал назначить нового премьера в ближайшие дни

Французский президент Эмманюэль Макрон выступил с телеобращением к нации, что было ожидаемо после того, как Национальное собрание Франции проголосовало за отставку правительства премьер-министра Мишеля Барнье. В результате разразился острый политический кризис, сделав обстановку в стране еще более непредсказуемой и хаотичной.

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Эмманюэль Макрон не стал признавать свою вину за нынешнюю ситуацию, а обрушился с критикой на левый блок в парламенте "Новый народный фронт" и партию "Национальное объединение" Мари Ле Пен.

Он заявил, что правительство пало из-за "антиреспубликанского фронта, созданного крайне левыми и крайне правыми", и добавил, что "никогда не смирится с безответственностью депутатов парламента".

В то время, как многие прогнозировали, что Макрон в ходе телеобращения объявит имя нового премьер министра, он лишь заявил о том, что это назначение состоится "в ближайшие дни". Скорее всего, это произойдет уже после официальной церемонии открытия обновленного Нотр-Дама, на которую приглашены главы целого ряда иностранных государств и правительств, включая избранного президента США Дональда Трампа.

Как можно было предположить, Эмманюэль Макрон заявил, что намерен исполнять свои обязанности "в полной мере" до окончания его мандата весной 2027 года.

Он также сообщил, что в середине декабря будет принят специальный закон, с помощью которого будет обеспечиваться управление государственными финансами в 2025 году на основе положений бюджета 2024 года. Будущее правительство Франции займется разработкой нового бюджета на 2025 год уже в январе.

Тем временем в стране распространяется петиция с требованием отставки самого нынешнего хозяина Елисейского дворца. Ее запустила левая партия "Патриоты", а ее основатель Флориан Филиппо призвал французов по всей стране выходить на манифестации в эту субботу.

Отстранение от власти Макрона также поддержала левая оппозиция в парламенте. При этом глава фракции партии "Неподчинившаяся Франция" Матильда Пано обвинила президента в "создании хаоса в стране, которой он правит семь лет", и потребовала проведения досрочных президентских выборов.

Заметим, что в соответствии с опросом, проведенным после падения кабмина Мишеля Барнье социальной службой Odoxa-Backbone Consulting, 59 процентов французов выступают за отставку президента Эмманюэля Макрона.