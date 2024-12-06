Харрис впервые вышла на публику после проигрыша на выборах

Вице-президент США Камала Харрис появилась на публике впервые за долгое время после проигрыша на на выборах президента. Об этом сообщает РИА Новости.

Пресс-пул журналистов Белого дома сообщил, что Харрис неожиданно появилась на конференции Национальной фракции темнокожих законодателей штатов в Вашингтоне. Она поблагодарила темнокожих законодателей штата за их работу и поддержку.

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«Она заявила, что важно "отпраздновать наши благословения и... благословения, которые нам еще предстоит создать". Ее речь продлилась менее пяти минут», — заявили в Белом доме.

После того, как Харрис признала свое поражение на выборах, сторонники Демократической партии США обвинили действующего президента США Джо Байдена в проигрыше Харрис. Основная претензия демократов заключается в том, что партия лгала о состоянии здоровья Байдена вплоть до его дебатов с Трампом, и Харрис заменила его всего за три месяца до окончания предвыборной гонки.