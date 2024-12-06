Харрис впервые за долгое время вышла на публику после проигрыша на выборах

Вице-президент США Камала Харрис появилась на публике впервые за долгое время после проигрыша на на выборах президента. Об этом сообщает РИА Новости.

Харрис впервые вышла на публику после проигрыша на выборах
© РИА Новости

Пресс-пул журналистов Белого дома сообщил, что Харрис неожиданно появилась на конференции Национальной фракции темнокожих законодателей штатов в Вашингтоне. Она поблагодарила темнокожих законодателей штата за их работу и поддержку.

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«Она заявила, что важно "отпраздновать наши благословения и... благословения, которые нам еще предстоит создать". Ее речь продлилась менее пяти минут», — заявили в Белом доме.

После того, как Харрис признала свое поражение на выборах, сторонники Демократической партии США обвинили действующего президента США Джо Байдена в проигрыше Харрис. Основная претензия демократов заключается в том, что партия лгала о состоянии здоровья Байдена вплоть до его дебатов с Трампом, и Харрис заменила его всего за три месяца до окончания предвыборной гонки.

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