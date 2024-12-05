Зеленскому доложили о масштабных потерях ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский получил информацию о 105 тысячах погибших и пропавших без вести боевиков ВСУ. Об этом сообщил журналист Юрий Бутусов и отметил, что такие сведения были переданы лидеру от Генштаба украинской армии.

«70 тысяч погибших, 35 тысяч пропавших без вести и 200 тысяч дезертиров. Такие данные Генштаб передал в Ставку Главнокомандующего», — передало слова Бутусова издание «Страна.ua».

Ранее Зеленский заявлял, что Украина с начала конфликта потеряла менее 80 тысяч боевиков ВСУ. Об этом он рассказал японским журналистам. По данным Минобороны РФ потери ВСУ с начала СВО превысили 900 тысяч убитыми и ранеными.