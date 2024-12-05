Ситуация в Тбилиси, где уже более недели сторонники оппозиции устраивают беспорядки, обострилась.

В частности, участники акции протеста ведут себя сегодня значительно агрессивнее, чем накануне, они закидывают сотрудников правоохранительных органов, охраняющих парламент, камнями и обстреливают фейерверками, передаёт РИА Новости.

По данным агентства, которое ссылается на своего корреспондента, сейчас на проспекте Руставели около парламента Грузии собралось несколько тысяч человек.

«В основном они скандируют лозунги и слепят полицейских лазерными указками, но пара десятков человек ведут себя более агрессивно: они пинают заграждение у парламента, закидывают полицейских камнями и обстреливают фейерверками», – рассказал журналист.

В прошлые разы это приводило к ответным мерам полиции, в том числе к разгону митинга с использованием водомётов.

Как ранее сообщала «Свободная Пресса», координатор движения «Русский союз», политолог и военный волонтёр Алексей Кочетков заявил, что с оппозицией властям Грузии нужно разбираться безо всякой пощады, так как они за деньги готовы уничтожить собственную страну.