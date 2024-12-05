Санду обратилась к румынам

Президент Молдавии Майя Санду обратилась к гражданам Румынии, заявив, что поддержит во втором туре президентских выборов кандидата Елену Ласкони.

"Дорогие румыны, в эти выходные мы снова идем на избирательные участки. Я буду голосовать за Елену Ласкони, потому что она искренняя, и я чувствую, что она любит Румынию", - написала на своей странице в Facebook (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) Санду, которая обладает гражданствами Молдавии и Румынии.

Ранее Санду, комментируя выборы в Румынии, где на первое место вопреки прогнозам вышел независимый кандидат Кэлин Джорджеску с 22,94%, заявила, что "демократия в Румынии в осаде, как и в Молдавии". Она призвала молдавских граждан с румынскими паспортами прийти на помощь соседней стране. Правящая в Молдавии Партия действия и солидарности (ПДС) также призвала молдавских граждан поддержать Ласкони, являющуюся сторонницей НАТО и ЕС, она получила 19,18% голосов. Оппозиция в Молдавии обвинила Санду в прямом вмешательстве в выборы в соседней стране.

Джорджеску известен тем, что был членом националистического Альянса за объединение румын, из которого позже вышел. Он сдержанно относится к участию Румынии в НАТО и осторожно выступает за нормализацию отношений с Россией. В частности, в связи с событиями на Украине Джорджеску заявил, что такие конфликты развязываются в интересах США.