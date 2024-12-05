В офисе Зеленского остались недовольны встречей с командой Трампа

В украинских СМИ появилась информация о том, что глава офиса президента Украины Андрей Ермак остался недоволен состоявшейся встречей с командой избранного президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

Согласно информации в местных СМИ, команда Трампа сообщила Ермаку, что в данный момент «план мира» Владимира Зеленского рассматриваться не будет. Кроме того, представители избранного президента США также дали понять, что Украине придется отказаться от части территорий.

Названа цель встречи главы офиса Зеленского с командой Трампа

Ранее политолог Ростислав Ищенко заявил, что планы Дональда Трампа касательно ситуации на Украине ничем не отличаются от методов текущего президента США Джо Байдена.