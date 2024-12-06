Замглавы Минобороны Южной Кореи отказался выполнять приказ о военном положении

Замглавы Минобороны Южной Кореи Ким Сон Хо, который исполняет обязанности министра в связи с отставкой главы ведомства, отказался выполнять повторный приказ о военном положении, если он поступит. Об этом он завил в ходе выступления, которое транслировал телеканал YTN.

«Появившиеся сегодня утром утверждения о втором военном положении совершенно не соответствуют действительности. Даже если поступит приказ об объявлении военного положения, министерство обороны и комитет начальников штабов их не примут», — сказал он.

Ранее лидер правящей партии Республики Корея «Гражданская сила» Хан Дон Хун на фоне появившейся информации о том, что президент Юн Сок Ёль приказал арестовать видных политиков во время отмененного им объявления военного положения, призвал как можно скорее освободить главу государства от исполнения полномочий.