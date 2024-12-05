Ливанское движение «Хезболла» поддержит сирийское руководство в борьбе с террористами, заявил каналу телеканал Al Mayadeen генеральный секретарь шиитского движения Наим Касем. По его словам, за террористами стоят западные силы во главе с США.

Мы встанем на сторону Сирии, чтобы противостоять этой террористической агрессии, — сказал Касем.

Президент республики Башар Асад ранее заявил, что Сирия может ликвидировать террористов при помощи союзников. Он добавил, что страна способна защитить свои территории и стабильность.

Также Лига арабских государств выразила обеспокоенность событиями в Сирии, так как это может позволить террористическим группировкам возобновить деятельность. Кроме того, организация подчеркнула необходимость уважения единства, суверенитета и целостности Сирии.

До этого командующий пограничными войсками Ирака генерал Мухаммад Абдулвахаб аль-Суайди отдал распоряжение полностью закрыть иракско-сирийскую границу. Это произошло после наступления исламистов.

Как сообщалось, среди боевиков, атакующих правительственные войска в Сирии, были замечены украинские полевые командиры. В ходе атак они активно применяют как FPV-дроны, так и БПЛА со сбросами, а также используют опыт украинского конфликта.