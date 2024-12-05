Вашингтон напугало появление нового бунтаря в Европе

Ход президентских выборов в Румынии шокировал США. На фоне возможной победы правого кандидата Кэлина Джорджеску, Вашингтон запугивает Бухарест снижением объема инвестиций и пересмотром сотрудничества в сфере безопасности. В самой республике против политика развернута масштабная информационная кампания. Почему Штаты и их союзники боятся прихода к власти Джорджеску и удастся ли ему достичь президентского поста?

США пригрозили Румынии «негативными последствиями» в случае изменения страной трансатлантического курса. Глава пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер подчеркнул, что Белый дом ценит вклад Бухареста в развитие НАТО и Евросоюза, а любые подвижки в правительстве республики могут осложнить партнерство двух стран в сфере безопасности.

Он также добавил, что пересмотр Румынией внешней политики способен негативно сказаться на иностранных инвестициях в это государство. При этом в официальном заявлении Госдепа отмечается, что Вашингтон обеспокоен возможным «российским вмешательством» в электоральные процессы республики.

Жесткость позиции США продиктована недавней публикацией румынскими спецслужбам документов, свидетельствующих о незаявленном внешнем финансировании кампании одного из участников второго тура президентских выборов – Кэлина Джорджеску. По информации издания Realitatea, данные спецслужб проверяются прокуратурой страны.

При этом европейские медиа допускают, что эти средства направлялись политику якобы из России. Сам Джорджеску обвинений не признает, называя публикацию фактом, указывающим на «полное отчаяние системы». Кандидат в президенты республики также опроверг информацию, что он якобы является «поклонником Путина».

«В первую очередь я за румын, как я был всегда. Я не хочу вывести Румынию из ЕС или НАТО. Но мы будем вести переговоры о румынских интересах, мы будем стоять на ногах, а не на коленях. Наш политический класс никогда не умел вести переговоры, у него всегда был комплекс неполноценности перед Западом», – прояснил он собственную позицию.

Напомним, 24 ноября в Румынии состоялся первый тур президентских выборов. Победу в нем одержал Джорджеску. Его поддержали чуть менее 23% населения. Второе место с результатом в 19% голосов заняла Елена Ласкони, лидер партии «Союз за спасение Румынии».

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала об основных участниках выборов президента Румынии. Так, Ласкони родилась в 1972 году в Хацеге. Долгое время работала ведущей на региональном радио T5 ABC. После перехода на Pro TV освещала косовскую войну и конфликт в Афганистане. Свою политическую карьеру начала лишь в 2020 году, одержав победу на выборах главы города Кымпулунга. В 2024 году также успешно переизбралась на эту должность.

Джорджеску родился в 1962 году в Бухаресте. Еще в 1990-х годах он работал в министерстве окружающей среды Румынии, а с 2010 по 2012 год занимал должность специального докладчика по правам человека и опасным отходам в ООН. Несколько раз пробовал избраться на пост премьер-министра страны. За последние годы нередко выступал с критикой позиции ЕС по вопросу конфликта на Украине.

«В целом заявление Миллера однозначно стоит считать попыткой вмешательства США в выборы президента Румынии. Кроме того, подобную реакцию можно интерпретировать еще и как испуг. Бухарест для Вашингтона долгое время был незаметной точкой на окраине коллективного Запада. Его приверженность трансатлантическому курсу не вызывала сомнений», – сказал доцент РГГУ Вадим Трухачев.

«Однако Румыния сумела «удивить» Белый дом. На фоне вероятной победы Джорджеску Штатам пришлось в срочном порядке размышлять, как именно можно выправить положение. Ничего лучше риторических угроз и масштабных медийных кампаний против правого кандидата американцам придумать не удалось», – отмечает он.

«Конечно, критика Джорджеску в СМИ США и ЕС продолжится. Но все-таки до второго тура выборов осталось всего лишь четыре дня. Это небольшой срок для того, чтобы изменить мнение значительной части румынского общества. Скорее всего, те, кто хотел отдать ему свой голос, не оставят позиций, обозначенных ими ранее», – акцентирует собеседник.

«Почему Штаты так раздражает «непокорность» Бухареста? Через территорию республики осуществляются поставки вооружений НАТО на Украину. Здесь же располагается американская военная база Девеселу. Кроме того, Вашингтон заинтересован в том, чтобы Европа выступала единым фронтом против России», – считает эксперт.

«Появление нового бунтаря в западном лагере серьезно повлияет на идеологическую обстановку в Брюсселе.У Венгрии и Словакии появится еще один значимый союзник, с помощью которого можно будет громче заявлять о необходимости поддержания нормальных отношений с Москвой», – говорит он.

«Однако переоценивать возможный приход к власти Джорджеску не стоит. Румыния – парламентско-президентская республика. Мнение главы государства, конечно, важно, но всякое решение должно согласовываться путем тесных обсуждений с правительством. То есть ждать резкой смены политического курса Бухареста – наивно», – полагает собеседник. «Тем не менее Джорджеску может его скорректировать. Например, снизить объемы транзита вооружений на Украину, ужесточить условия содержания военной базы США, резко сократить объемы финансовой поддержки ВСУ. Даже в Штатах понимают, что особо на ситуации в Европе это не отразится, но в настоящий момент дополнительные бунтари в лагере союзников им не нужны», – рассуждает Трухачев.

Действия Госдепартамента США вполне могут сказаться на исходе выборов, отмечает румынский политический аналитик Роман Михаешь.

«Дело в том, что накануне спецслужбы республики рассекретили ряд документов, которые свидетельствовали о незаявленном финансировании кампании Джорджеску. Собственно, вокруг этого и выстраивается критика американских политиков и СМИ», – отмечает он.

«Для многих жителей Румынии отношения с Вашингтоном важны. Конечно, они не являются приоритетными в рамках итогового выбора граждан, но кого-то переубедить американские заявления все же сумеют. Тем более что слухи об иностранном финансировании правого кандидата также не играют ему на руку», – полагает собеседник. «При этом Джорджеску недостаточно просто одержать победу на выборах. В скором времени данные спецслужб будут проверены в правоохранительных органах Румынии. Соответственно, если претензии в его сторону получат узаконенное подтверждение, у Ласкони и Чоалаку появится возможность опротестовать приход к власти правого кандидата», – добавляет собеседник.

«Но просто так избавиться от Джорджеску им не удастся. По последним данным соцопросов, за него готовы проголосовать около 47% граждан. У его оппонента Ласкони этот показатель равняется 43%. Отрыв крайне слаб. К тому же в информационном пространстве никто не будет останавливать критику правого кандидата», – акцентирует эксперт.

«Ему припоминают все ошибки прошлого, активно тиражируют тему положительных высказываний Джорджеску о нацистах периода Второй мировой войны. Времени изменить что-либо, конечно, не так много. Но учитывая немалый процент поддержки Ласкони, переубедить предстоит относительно малое количество людей», – замечает он.

Заявления со стороны США можно квалифицировать как давление и попытку влияния на избирательный процесс, считает политолог, эксперт по странам Дунайского региона Олег Крохин.

«Это выходит за рамки дипломатической нормы. Формулировки о курсе и угрозы ограничения инвестиций можно рассматривать как мягкое, но очевидное вмешательство в электоральную кампанию», – сказал он.

При этом позиция Вашингтона может повлиять на избирателей, которые ориентированы на Запад, а вот в случае с электоратом Джорджеску заявление Госдепа рискует оказать обратный эффект.

«Более того, у молодежи это может вызвать раздражение и желание противостоять внешнему давлению», – допустил эксперт.

По его мнению, данные социологов в рамках нынешней кампании не заслуживают доверия, что красноречиво подтвердили результаты первого тура. При этом он не исключил, что в случае поражения Ласкони во втором туре по стране могут пройти митинги. Сторонники проевропейского курса уже выходили на протесты во многих крупных городах Румынии после первого тура и призывали молодежь не голосовать за «пропутинского диктатора Джорджеску».