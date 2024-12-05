Стало известно, в каком случае могут свергнуть Асада
Свержение президента Сирии Башара Асада в условиях атак террористов становится реальной угрозой, заявил в беседе с NEWS.ru председатель Международного центра противодействия преступности и терроризму политолог-международник Энес Караханов. По его словам, этот сценарий будет зависеть от внешних игроков, в частности Турции, которая может использовать ситуацию в свою пользу и расширить влияние на севере Сирии.
Что касается Башара Асада, его свержение при текущих условиях становится реальной угрозой. Однако этот сценарий будет зависеть от действий внешних игроков. Турция, поддерживающая некоторые оппозиционные группировки, может попытаться использовать ситуацию в свою пользу, чтобы расширить влияние на севере Сирии. В то же время для России и Ирана Асад остается ключевой фигурой в поддержании их интересов в регионе, и они будут стремиться сохранить его у власти хотя бы формально, — высказался Караханов.
Он допустил, что события в городе Хаме, который заняла группировка «Хайят Тахрир аш-Шам» (ХТШ, организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) вместе с союзниками, подтолкнут Россию и Иран к экстренным переговорам с Турцией. По мнению эксперта, такая договоренность могла бы временно стабилизировать ситуацию в Сирии. При этом, как отметил Караханов, в случае падения Хамы и Хомса вероятность распада страны на зоны влияния группировок станет неизбежной.
Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что российские власти с большим вниманием наблюдают за событиями в Сирии. По его словам, Москва постоянно находится в диалоге с «сирийскими друзьями»