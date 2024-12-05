Стало известно, в каком случае могут свергнуть Асада

Свержение президента Сирии Башара Асада в условиях атак террористов становится реальной угрозой, заявил в беседе с NEWS.ru председатель Международного центра противодействия преступности и терроризму политолог-международник Энес Караханов. По его словам, этот сценарий будет зависеть от внешних игроков, в частности Турции, которая может использовать ситуацию в свою пользу и расширить влияние на севере Сирии.

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Что касается Башара Асада, его свержение при текущих условиях становится реальной угрозой. Однако этот сценарий будет зависеть от действий внешних игроков. Турция, поддерживающая некоторые оппозиционные группировки, может попытаться использовать ситуацию в свою пользу, чтобы расширить влияние на севере Сирии. В то же время для России и Ирана Асад остается ключевой фигурой в поддержании их интересов в регионе, и они будут стремиться сохранить его у власти хотя бы формально, — высказался Караханов.

Он допустил, что события в городе Хаме, который заняла группировка «Хайят Тахрир аш-Шам» (ХТШ, организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) вместе с союзниками, подтолкнут Россию и Иран к экстренным переговорам с Турцией. По мнению эксперта, такая договоренность могла бы временно стабилизировать ситуацию в Сирии. При этом, как отметил Караханов, в случае падения Хамы и Хомса вероятность распада страны на зоны влияния группировок станет неизбежной.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что российские власти с большим вниманием наблюдают за событиями в Сирии. По его словам, Москва постоянно находится в диалоге с «сирийскими друзьями»