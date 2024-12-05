Власти Украины отказываются снижать минимальный возрастной порог для мобилизации из-за ожидания конца конфликта. Об этом сообщает РБК со ссылкой на украинские СМИ.

Как отмечают украинские СМИ, в офисе Зеленского началась подготовка к возможному окончанию конфликта, за которым последуют президентские выборы. В данный момент Киев рассматривает два возможных сценария — завершение конфликта после инаугурации избранного президента США Дональда Трампа, либо дальнейшее затягивание СВО. Последний вариант рассматривается на случай, если мирные переговоры между сторонами не приведут к желаемому результату.

Согласно информации местных изданий, по этим причинам окружение Зеленского пытается избежать снижения рейтинга, которое могло бы привести к нежелательным результатам на фоне президентских выборов. Именно из-за этого Киев отказывается выполнять рекомендации США и не снижает минимальный возраст для мобилизации.

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