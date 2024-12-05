Сербию не пустили в ЕС из-за «неясной ориентации»

В Европейском союзе (ЕС) не смогли достичь соглашения об открытии следующего этапа переговоров с Сербией о ее членстве в организации из-за санкций против России. Об этом сообщает сербский государственный канал Брюсселе.

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Против продолжения переговоров с Сербией выступили страны Балтии, Скандинавии, а также Хорватия и Нидерланды. Они считают, что Белград не ведет политику, соответствующую стандартам ЕС, а также не вводят санкции против России.

Страны-противники продолжения переговоров также считают, что у Сербии «неясная геополитическая ориентация». Кроме того, они выделили проблему Косово, которую в Белграде считают своей территорией и проблему верховенства закона.

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Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что Белград проводит независимую политику и не пытается усидеть на двух стульях.