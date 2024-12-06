Оппозиция Грузии назвала две цели протеста

Один из лидеров оппозиции Грузии Леван Цуцкиридзе озвучил свои цели протестов, которые продолжаются в стране более недели. Его слова передает местное издание Formula.

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Всего грузинский оппозиционер выделил две главные цели. Первой является непризнание результатов выборов в парламент Грузии 26 октября и назначение нового голосования. Вторая же цель — «немедленное освобождение политических заключенных, молодежи», рассказал Цуцкиридзе.

Грузинский оппозиционер добавил, что достижение этих целей выведет страну из политического кризиса. Цуцкиридзе заявил, что это общая программа оппозиции Грузии.

Западные фонды и Прибалтика: кто разжигает протесты в Грузии на самом деле

Ранее генеральный секретарь правящей партии «Грузинская мечта» Каха Каладзе заявил, что целью протестов в республике был государственный переворот.